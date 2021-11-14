Подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами Private Banking предлагает пройти «Налоговый check-up», сообщает пресс-служба кредитной организации. Благодаря новой услуге клиенты смогут провести аудит структуры активов и доходов на предмет налоговых и валютных рисков, получить рекомендации по устранению выявленных рисков, определить сроки уплаты своих налогов, заказать услугу по подготовке и подаче налоговой декларации.

«Чтобы воспользоваться бесплатной услугой «Налоговый check-up», клиент прайвета может обратиться к персональному банкиру для назначения встречи с юристом. Юрист проводит с клиентом встречу, разъясняя налоговые обязанности по российскому законодательству. По итогам встречи клиент получает памятку с выводами о его налоговых обязанностях и экспертные рекомендации юриста», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, расширенная версия «Налогового check-up» проводится по запросу клиента. Этот вариант включает детальный анализ ситуации клиента с изучением всех необходимых документов и подготовку персонального заключения о корректности исполнения требований налогового и валютного законодательства.

Для проведения «Налогового check-up» в отношении доходов, полученных в 2021 году, можно воспользоваться новой услугой до февраля 2022 года.

Также клиентам Private Banking стали доступны налоговый календарь на 2021—2022 год с важными датами, памятка по налогообложению активов, дайджест актуальных новостей для клиентов, СМС- и e-mail-напоминания о важных налоговых событиях.