Банк «Национальный Стандарт» с 12 ноября 2021 года изменил условия привлечения денежных средств во вклады, повысив процентные ставки по действующей линейке срочных вкладов в рублях.

По вкладу «Новый стандарт» процентная ставка составляет от 6% до 8,1% годовых. По вкладу «Новый стандарт Онлайн» ставки на 0,1 процентного пункта выше и составляют от 6,1% до 8,2% годовых. Ставка зависит от срока и суммы размещения.

Доходность по вкладам «Здоровый стандарт» (открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей) и «Здоровый стандарт Онлайн» (открывается на срок 370 дней от 15 тыс. рублей) с ежемесячным начислением процентов и выплатой их в конце срока составила 7,75% и 7,65% соответственно.

По вкладу «Сберегательный стандарт» и по вкладу «Сберегательный стандарт Онлайн» доходность составляет от 6% до 8,05% годовых и от 6,1% до 8,15% годовых соответственно и также зависит от срока и суммы размещения. По вкладам предусмотрена ежемесячная выплата процентов на текущий счет.

Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть на сумму от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет, с процентными ставками от 6,35% до 8,05% годовых в зависимости от срока размещения.

Вклад «Универсальный стандарт» можно открыть с процентной ставкой от 5,65% до 6,5%. Доходность по вкладу «Универсальный стандарт Онлайн» составляет от 5,75% до 6,6% годовых. Процентная ставка зависит от суммы неснижаемого остатка и выбранного срока размещения.

Вклад «Платиновый стандарт» открывается (с ежемесячной капитализацией процентов) с процентными ставками от 6,7% до 7%. Доходность зависит от срока и суммы неснижаемого остатка.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме вкладов «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн», «Новый стандарт Онлайн» и «Новый стандарт». По вкладам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств: прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По вкладам «Универсальный стандарт», «Универсальный стандарт Онлайн» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вклада «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения.

По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

Вклады «Здоровый стандарт Онлайн», «Универсальный стандарт Онлайн», «Сберегательный стандарт Онлайн» и «Новый стандарт Онлайн» предусматривают заключение, расторжение договора вклада и проведение операций по вкладу исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «интернет-банк», подключение которой возможно при наличии действующего счета. Вклад «Пенсионный стандарт» открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (справки).

Условия действительны с 12 по 29 ноября 2021 года включительно.