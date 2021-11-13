Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Промсвязьбанк запустил новый вклад «Крутой процент» с доходностью до 9%. Одновременно ПСБ повысил доходность по срочным депозитам на 0,65—1 процентный пункт. По депозиту «Сильная ставка» ставка увеличена до 8,35% годовых. По «Онлайн-вкладу» доходность также составит до 8,35% годовых. По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 8,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 8,2%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 6,85% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 6,4% годовых.

Абсолют Банк увеличил процентные ставки по вкладу «Абсолютное решение». Рублевый депозит «Абсолютное решение (вклад + НПО)» без опции пополнения на сумму от 30 тыс. рублей со сроком размещения 181 день клиенты Абсолют Банка теперь могут открыть под 8% годовых, со сроком размещения 367 дней — под 7,5% годовых. По такому же вкладу, но на сумму от 1,4 млн рублей с аналогичными сроками действуют ставки 8,1% годовых и 7,6% годовых соответственно. По рублевому депозиту «Абсолютное решение (вклад + ИСЖ)» без опции пополнения на сумму от 30 тыс. рублей со сроком размещения 181 день ставка увеличена до 8,5% годовых, со сроком размещения 367 дней — до 8,9% годовых. По такому же вкладу на сумму от 1,4 млн рублей с аналогичными сроками действуют ставки 8,6% и 9% годовых соответственно. Доходность повышается и в случае оформления рублевого депозита без опции пополнения «Абсолютное решение (вклад + НСЖ)». При размещении суммы от 30 тыс. рублей на срок 181 день ставка составляет 8,7% годовых, на срок 367 дней — 8,9% годовых. Если размещается сумма от 1,4 млн рублей на срок 181 день, то актуальная ставка — 8,8% годовых. При сроке размещения 367 дней ставка возрастает до 9% годовых.

Альфа-Банк предложил клиентам возможность размещать средства в рублях на «Альфа-Вкладе» с доходом до 9% годовых. Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении необходимо выбрать вклад с капитализацией сроком на три года. Кроме того, банк повысил ставки по «Альфа-Вкладу» с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита сроком от трех месяцев до одного года клиенты получат доход до 7,23% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладам в российских рублях до 9% годовых. Максимальное увеличение процентной ставки составило 1,6 п. п. Вклад «ДОМа лучше» теперь можно открыть со ставкой 9% для сумм свыше 1 млн рублей и при размещении на три года через мобильное приложение или интернет-банк. Доходность по вкладу «Доступный» с возможностью пополнения и снятия выросла до 7,5% при открытии онлайн. Вклад «Стратегический» — комплексный продукт, доступный к открытию при одновременном заключении вкладчиком договора инвестиционного страхования жизни или договора накопительного страхования жизни, а также договора индивидуального инвестиционного счета. Доходность вклада повышена до 8,5% на годовом сроке.

Банк «Национальный Стандарт» изменил условия привлечения денежных средств во вклады, повысив процентные ставки по действующей линейке срочных вкладов в рублях. По вкладу «Новый стандарт» процентная ставка составляет от 6% до 8,1% годовых, по вкладу «Новый стандарт Онлайн» — от 6,1% до 8,2% годовых. Доходность по вкладам «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн» составила 7,75% и 7,65% соответственно. По вкладу «Сберегательный стандарт» и по вкладу «Сберегательный стандарт Онлайн» доходность составляет от 6% до 8,05% годовых и от 6,1% до 8,15% годовых соответственно. Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть под 6,35—7,75% годовых, вклад «Универсальный стандарт» — под 5,65—6,5%. Доходность по вкладу «Универсальный стандарт Онлайн» составляет от 5,75% до 6,6% годовых. Вклад «Платиновый стандарт» открывается с процентными ставками от 6,7% до 7%. Условия действительны с 12 по 29 ноября 2021 года включительно.

Банк «Александровский» увеличил ставки по сезонному вкладу и депозитам из базовой линейки. По сезонному вкладу «Черника Голд» максимальная ставка выросла до 7,7% годовых, по этому вкладу предусмотрена возможность выбрать выплату процентов ежемесячно или по окончании срока на текущий счет. Максимальная ставка по вкладу «Максимум» увеличена до 7,2% годовых, по вкладу «Перспектива» — до 6,1% (до 6,6% с пенсионной надбавкой), по вкладу «Комфорт» — до 5,65%. Также банк улучшил условия депозита «Смарт Премиум» для VIP-клиентов: максимальная процентная ставка теперь составляет 7,8% годовых на 735 дней.

Банк «Приморье» улучшил условия по вкладу «Максимальный». Повышение ставки составляет до 1,2% в зависимости от срока размещения. Ставка 8,2% годовых по вкладу «Максимальный» доступна при открытии депозита в рублях на срок 1 095 дней через мобильный банк. Ставки на один из самых популярных сроков размещения (385 дней) по вкладу «Максимальный» составляют 7,2% при открытии в офисе и 7,4% при открытии через интернет-банк и мобильное приложение.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

СберБанк в рамках акции «Зеленый день» повысил доходность по вкладам. Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+». Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет установлена максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

Банк «Зенит» повысил доходность по вкладу «Звездный». Теперь максимальная ставка по депозиту в рублях составляет 8,15% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки размещения: 181, 400, 730 и 1 100 дней. Проценты выплачиваются в конце срока договора. Вклады сроком на 730 и 1 100 дней можно досрочно закрыть по ставке 6% годовых уже начиная с 351-го дня.



СДМ-Банк повысил ставки по вкладам для физических и юридических лиц. Теперь максимальная доходность составляет 8,05% годовых при размещении средств на год и 6,9% годовых — на полгода. Ставка по юбилейному вкладу «3:0 в вашу пользу» составляет 7,8—8% годовых в зависимости от суммы. Ставка досрочного расторжения варьируется от 6,8% до 7% годовых. Вклад можно открыть в период до 31 декабря 2021 года в рублях на срок 367 дней. Минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей, новые клиенты дополнительно получают 0,05 п. п. годовых. Ставка по вкладу «Привет, сосед» при годовом размещении варьируется от 7,6% до 7,7% годовых. Доходность по депозиту «Будь спокоен» составляет от 6,4% до 6,9% годовых при неснижаемом остатке 100 тыс. рублей. Ставка по вкладам «Детский» и «Пенсионный», как и ранее, равна ключевой ставке Банка России, увеличенной на 0,5 п. п. Согласно данной формуле в настоящее время она составляет 8% годовых. По вкладу «Денежное дерево» максимальная доходность составляет 7,2% годовых, по вкладу «Премьер» — 7,35% годовых. Доходность по вкладу «Накопительный счет» находится в диапазоне от 4,65% до 7,2% годовых. Ставки для юридических лиц депозиту «Доход» теперь варьируются от 5,05% до 7,5% годовых, по депозиту «Инвестор» — от 4,4% до 6,2% годовых (при досрочном расторжении).