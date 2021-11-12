Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования по программе «Дальневосточная ипотека». Теперь оформить жилищный кредит по рекордно низкой ставке 0,1% могут все заемщики, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ранее минимальная процентная ставка была доступна только зарплатным клиентам Банка ДОМ.РФ или заемщикам, подтверждающим доход выпиской из Пенсионного фонда РФ.

«Дополнительные меры, которые мы приняли по программе «Дальневосточная ипотека», помогут развитию рынка жилищного строительства в ДФО — низкой ставкой теперь могут воспользоваться все жители региона», — сказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Банк ДОМ.РФ входит в тройку лидеров по объемам кредитования в рамках «Дальневосточной ипотеки», на данный момент уже выдано более 1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4 млрд рублей. По объемам выдач в программе лидирует Приморский край (получено 4 тыс. заявок на 16 млрд рублей). Среди других регионов с наиболее высоким спросом — Хабаровский край (867 заявок на 3,4 млрд), Республика Саха (Якутия) (814 заявок на 3,2 млрд) и Республика Бурятия (482 заявки на 1,2 млрд).

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.