Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

СберБанк подготовил предложения по дебетовым картам, которыми можно воспользоваться по 14 ноября 2021 года. При оформлении первой дебетовой или молодежной «СберКарты» будет начислено 1 800 бонусов от «СберСпасибо», а действующие держатели этих карт при оплате покупок у партнеров экосистемы «Сбера» смогут вернуть 18% бонусами от «СберСпасибо». Для получения бонусов необходимо заключить договор до 14 ноября включительно, зарегистрироваться в «СберСпасибо» и совершить любую покупку на сумму не менее 500 рублей до 14 декабря 2021-го. Для возврата 18% бонусами необходимо до 14 ноября включительно совершить покупки в «СберМаркете» и других онлайн-сервисах. Также банк предлагает по 14 ноября 2021 года включительно оформить кредитную «СберКарту» с пониженной процентной ставкой на все расходные операции, включая снятие наличных, — 9,8% на 180 дней. На покупки по этой карте действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней (начинается каждый месяц первого числа).

Почта Банк и платежная система «Мир» запустили предновогодний розыгрыш денежных призов. За покупки по национальной карте, выпущенной Почта Банком, по 30 ноября 2021 года можно выиграть от 2 022 до 500 тыс. рублей. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать карту «Мир» Почта Банка на сайте privetmir.ru и до 30 ноября включительно совершать покупки по этой карте на общую сумму от 15 тыс. рублей. Победители розыгрыша будут определены с 1 по 24 декабря.

Альфа-Банк проводит акцию по кредитной карте «100 дней без %». Заявку на ее получение можно подать до 31 декабря 2021 года включительно. Ключевое преимущество карты — большой льготный период — 100 дней без процентов на все виды трат и снятие наличных без комиссии в любом банкомате мира на сумму до 50 тыс. рублей каждый месяц.

Хоум Кредит Банк объявил об акции по карте рассрочки «Свобода» — при оплате покупок до 12 декабря 2021 года в магазинах «Связной», «Кари», «Спортмастер», «Л'Этуаль» держатели карты получат рассрочку на 10 месяцев. Картой можно оплачивать покупки без процентов и переплат у партнеров банка — более 130 тыс. магазинов в разных категориях (электроника, одежда и обувь, мебель, путешествия, ювелирные украшения). Стандартный льготный период по карте составляет до 51 дня.

Промсвязьбанк запустил акцию «Здесь и сейчас 2» для военнослужащих и сотрудников ОПК, которые до 8 января 2022 года оформят банковскую карту в рамках зарплатного проекта, обслуживаемого ПСБ, и получат первое зачисление зарплаты. Если в течение месяца с момента первого зачисления зарплаты совершить покупки на общую сумму от 2 тыс. рублей, можно получить 1 тыс. баллов на бонусный счет и суммировать с кэшбэк-баллами в рамках стандартной бонусной программы по зарплатной карте. Накопленные баллы можно перевести в рубли в мобильном или интернет-банке из расчета один балл = 1 рубль.