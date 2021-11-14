В сознании граждан России еще свежа память о громких финансовых аферах 1990-х годов, в актуальной новостной повестке то и дело всплывают истории об очередной разоблаченной финансовой пирамиде. Но немногие знают, что первые свидетельства об обманутых вкладчиках появились еще во второй половине XIX века.



В совместном проекте Исторической библиотеки и Банка России «Истории обмана: из истории финансовых пирамид в России» будут освещены поучительные истории о финансовых пирамидах, которые на примерах покажут, как в разные эпохи действовали мошенники, обещающие сказочное обогащение, и расскажут, как можно защитить себя и свои сбережения сегодня.

Экспозиция Банка России раскроет историю возникновения и разоблачения разных финансовых пирамид в нашей стране, а книжно-журнальная выставка проиллюстрирует аферы: «Дело Рыкова и компании» второй половины XIX века и «МММ» 90-х годов XX века.

Среди экспонатов будут представлены материалы из фондов ГПИБ России (Исторической библиотеки): рекламные объявления, опубликованные в периодической печати, статьи, свидетельства и воспоминания участников событий, а также листовые материалы из фонда нетрадиционной печати Центра социально-политической истории ГПИБ России.

Выставка будет работать с 15 ноября по 10 декабря 2021 года в стенах Исторической библиотеки в Москве по адресу: Старосадский переулок, дом 9, стр. 1, с понедельника по субботу в часы работы библиотеки.