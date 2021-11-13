Новые ипотечные продукты на текущей неделе нзапустили и скорректировали условия по действующим только две кредитные организации — Банк ДОМ.РФ и Райффайзенбанк. Разберемся в нововведениях.

СберБанк снизил ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам, на 0,3 процентного пункта. Так, процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости будут начинаться от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% — по программе субсидирования с застройщиком. Первоначальный взнос составляет от 20%. Срок кредита — до 30 лет. Для подачи заявки на ипотеку понадобятся паспорт и еще один документ: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет либо удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

ВТБ уменьшил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% в рамках ипотечной программы на приобретение готовых жилых домов, а также увеличил максимальную сумму кредита до 60 млн рублей. Одновременно с этим банк снизил требования к году и материалам постройки приобретаемого объекта. Согласно новым условиям, которые действуют до конца текущего года, первоначальный взнос по кредиту с полным пакетом документов составляет от 10% стоимости объекта для жилых домов и от 15% для таунхаусов, а при оформлении ипотеки по паспорту и СНИЛС — от 20% (от 30% — для таунхаусов). Банк также увеличил максимальную сумму кредита для всех регионов РФ до 60 млн рублей. Ранее она была установлена на уровне 20 млн для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 10 млн — для остальных городов присутствия банка. Ставка по ипотечной программе ВТБ составляет от 8,3% для покупки таунхаусов и от 8,7% для покупки жилых домов при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов при проведении сделки. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотечным госпрограммам. В частности, базовая процентная ставка по «Госпрограмме» теперь составляет 5,9%, а для специальных категорий граждан — 5,7%. Такие условия (5,7% годовых) доступны при выполнении одного из следующих параметров: срок кредитования не более семи лет, первоначальный взнос более 50%, наличие у клиента зарплатного счета в банке «Санкт-Петербург» или перевод зачислений заработной платы в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора (категория «потенциальный зарплатный клиент»). Также условия 5,7% по «Госпрограмме» применимы для клиентов, имеющих погашенный кредит в сумме не менее 1 млн рублей или погашенную ипотеку в банке «Санкт-Петербург». Новыми возможностями по специальной госпрограмме могут воспользоваться клиенты, занятые в сфере здравоохранения, индивидуальные предприниматели, обслуживающиеся в банке в рамках расчетно-кассового обслуживания, а также клиенты банка в сегменте Private banking и Premium. Условия базовой процентной ставки по «Госпрограмме» доступны для всех категорий клиентов и параметров кредитования в рамках данной программы. В рамках программы «Семейная ипотека» базовая процентная ставка теперь составляет 4,9%.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк ДОМ.РФ снизил базовую ставку по льготной программе «Семейная ипотека» на 0,1 процентного пункта. Теперь оформить кредит можно по ставке от 4%, а на строительство загородного дома — от 4,5%. Улучшенные условия ипотеки доступны для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия заемщика, а также для зарплатных клиентов банка или сотрудников медицинской, а также научной сферы с учетом специальной скидки 0,5 п. п. при приобретении квартир в отдельных объектах у застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка. В рамках «Семейной ипотеки» можно оформить кредит, а также рефинансировать ранее взятую в другом банке ипотеку на сумму до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других субъектов РФ. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости объекта недвижимости. «Семейная ипотека» распространяется на заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года.



Банк также улучшил условия ипотечного кредитования по программе «Дальневосточная ипотека». Теперь оформить жилищный кредит по рекордно низкой ставке 0,1% могут все заемщики. Ранее минимальная процентная ставка была доступна только зарплатным клиентам Банка ДОМ.РФ или заемщикам, подтверждающим доход выпиской из Пенсионного фонда РФ.



Кроме того, банк улучшил условия программы «Льготная ипотека» на новостройки. Теперь оформить кредит на этапе строительства можно по ставке от 5,1% при первоначальном взносе от 15% стоимости объекта недвижимости. Наиболее выгодные условия кредитования доступны действующим зарплатным клиентам и другим заемщикам при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента. Льготная ставка по программе фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Кроме того, в рамках льготной ипотеки можно оформить жилищный кредит со ставкой от 2,9% по специальной программе с застройщиками при покупке жилья на этапе строительства. После передачи квартиры покупателю устанавливается базовая льготная ставка.

«Росбанк Дом» и группа компаний «ФСК» предлагают субсидированную ипотеку с первоначальным взносом от 15% на срок кредитования от трех до 25 лет. Для клиентов предусмотрены три опции на выбор, позволяющие снизить кредитную ставку и ежемесячный платеж. Минимальная ставка по кредиту составляет 2,65%. Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Южная Битца» стоимостью 6,7 млн рублей и первоначальным взносом 15% на срок 25 лет ежемесячный платеж составит 29,9 тыс. рублей.

Банк «Открытие» совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный» оформил первые электронные закладные клиентам при покупке готовых объектов недвижимости. Сервис запущен при методологической поддержке «ДОМ.РФ» и Росреестра. Его задача — сократить время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ. На первом этапе проект запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийском автономном округе. Более 100 электронных закладных уже зарегистрированы и прошли депозитарный учет.