Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу петербуржца Сергея Кузьмина, которому банк «Советский» продал квартиру, а после того как новый владелец произвел в ней капитальный ремонт, обосновал недействительность сделки. Об этом сообщила пресс-служба КС РФ.

Суть дела в следующем. Житель Петербурга Сергей Кузьмин в 2015 году заключил договор с банком «Советский» о покупке за 10 млн рублей четырехкомнатной квартиры площадью 273 кв. м в одном из домов на Каменноостровском проспекте Петербурга. В собственность банка квартира перешла на основании постановления судебного пристава о передаче нереализованного имущества должника взыскателю.

После перечисления денежных средств банку Кузьмин зарегистрировал право собственности на жилье. Квартира расположена в доме дореволюционной постройки, не прошедшем капитальный ремонт, и продавалась с обременением по ее сохранению как объекта культурного наследия. В связи с этим Кузьмин взял кредит на 20 млн рублей в АктивКапитал Банке, передав квартиру в залог.

Но после того как капитальный ремонт квартиры был произведен, банк «Советский» обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи между ним и Кузьминым и о применении последствий признания сделки недействительной. Иск рассматривался при участии Агентства по страхованию вкладов. В обосновании исковых требований банк «Советский» сослался на положения пункта 1 статьи 61.2 и пункта 11 статьи 189.40 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и указал, что сделка совершена со злоупотреблением правом по заниженной цене и в период за два месяца до принятия в отношении банка «Советский» мер по предупреждению банкротства (санации).

Согласно закону о банкротстве, сделка, совершенная банком или иными лицами за счет банка, в отношении которого проводится процедура санации, может быть признана недействительной по заявлению банка или АСВ. Также арбитражным судом недействительной может быть признана сделка, совершенная должником (банком) в течение одного года до принятия заявления о признании его банкротом при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки.

Однако по результатам судебной экспертизы, проведенной судом после капитального ремонта в спорной квартире, эксперты пришли к выводу, что ее рыночная стоимость составляет 35,6 млн рублей. Кроме того, Кузьмин заявлял суду, что, заключая сделку, он не имел и не мог иметь информации о мерах по предотвращению банкротства банка, которые были введены через два месяца после заключения договора купли-продажи. В ответ на требования Кузьмина суды признали, что банк «Советский» должен вернуть Кузьмину 10 млн рублей, но после удовлетворения включенных в реестр требований кредиторов должника.

В итоге Кузьмин был признан утратившим право пользования квартирой, а также с него в пользу АктивКапитал Банка была взыскана задолженность по договору об открытии кредитной линии в размере 30,6 млн рублей.

В итоге Кузьмин просит КС РФ признать примененные в отношении него нормы не соответствующими Конституции РФ в части права банка «Советский» оспаривать им же совершенные сделки, в результате реализации которого незаинтересованный по отношению к кредитной организации гражданин лишается своего единственного пригодного для проживания жилья, а также обязать пересмотреть судебные постановления, нарушающие его право собственности на имущество и единственное жилье.