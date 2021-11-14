✅ Россиянам разрешат менять купюры на сумму до 40 тыс. рублей без предъявления документов. Согласно принятому закону, при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на указанную сумму спрашивать паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, у клиента будет не нужно. При проведении таких операций на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно может потребовать паспорт у клиента.



✅ В ПФР назвали условия назначения пенсии в предпенсионном возрасте. Основные требования — наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также отсутствие возможности для трудоустройства.



✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам усилила рост. За третью декаду октября показатель составил почти 6,7% после примерно 6,53% за вторую декаду месяца. Таким образом, ставка продолжает рост после небольшой паузы в начале осени. Банк России рассчитывает на повышение привлекательности депозитов для населения на фоне повышения ключевой ставки.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/95029627'>«Доллар рос на рубль в час». Как потерять ползарплаты на обмене валюты и стать «будущим Баффетом в юбке»</a></noindex> на Яндекс.Музыке

✅ Данные покупателей сертификатов о вакцинации попали в Сеть. На теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах выставили на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тестах. Отмечается, что база из 1 тыс. строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

✅ «Доллар рос на рубль в час». Как потерять ползарплаты на обмене валюты и стать «будущим Баффетом в юбке». Что делать, если твой первый серьезный инвестиционный опыт обернулся потерей половины зарплаты во время валютного кризиса 2014 года? Посчитать это платой за опыт, уверена героиня нового выпуска подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» Надежда.

✅ Тарифы на Интернет и ТВ могут повысить на 10%. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи. Расчеты не касаются мобильной связи. Кроме инфляции, рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

✅ Льготникам начали оформлять электронные сертификаты. Это выпускаемые государством «окрашенные деньги», по которым отдельные категории населения, например ветераны и инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг. Новый механизм призван упростить ситуации, когда граждане приобретали подобные товары и услуги на свои средства, которые впоследствии компенсировались из бюджета.

✅ Верховный суд запретил огульные возвраты денежных переводов физических лиц. ВС опубликовал разъяснение, согласно которому многочисленные последовательные платежи от одного физического лица другому в течение длительного времени могут свидетельствовать о наличии между ними договорных отношений и не должны огульно признаваться неосновательным обогащением получателя.

✅ Исследование Банки.ру: сокращение зарубежного туризма позитивно повлияло на российскую экономику. В данном случае экономика РФ понесла минимальные потери, так как и до пандемии турпоток из-за рубежа оставался весьма скромным. А денежные средства, которые российские туристы раньше вывозили за рубеж, теперь активно тратились внутри страны, поддержав потребительский спрос и экономику в кризисный период.

✅ ЦБ оценил октябрьское укрепление рубля. Рубль в октябре укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; динамика российской национальной валюты за январь — октябрь также была положительной.

✅ Банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры и создавать их электронные версии — такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат. Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении. В крупных кредитных организациях поддерживают такие поправки.

✅ Cпособы обезопасить данные банковских карт знают менее 1% россиян. Самыми незащищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками. Хуже всего осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Впрочем, о том, что номер банковской карты и имя ее владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй.



✅ Инвестдайджест Банки.ру: провал IPO «Делимобиля» принес ущерб российскому рынку, а AirBnB сам себе создает условия роста. Какие надежды на укрепление рубля? И кто предложит российским инвесторам больший выбор иностранных акций: фондовые площадки соревнуются в добавлении все новых эмитентов. Об этом и не только — в нашей еженедельной подборке.