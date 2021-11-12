Изменение условий программы льготной ипотеки в июле 2021 года привело к незначительному сокращению спроса россиян на жилье в новостройках, в среднем по стране этот показатель сократился на 10% в III квартале по сравнению со II кварталом 2021 года. Об этом говорится в исследовании «Циан».

«Пересмотр льготной ипотеки не привел к резкому снижению сделок в III квартале 2021 года. Количество сделок по России (209,4 тыс. договоров долевого участия) оказалось меньше всего на 10% относительно предыдущего квартала (232,8 тыс. ДДУ), когда на рынке наблюдался повышенный спрос на фоне предстоящего пересмотра программы льготного кредитования», — отмечается в исследовании.

В то же время по сравнению с I кварталом 2021 года, наоборот, зафиксировано увеличение спроса покупателей новостроек на 10%, а год назад — в III квартале 2020 года — было зарегистрировано на 500 сделок больше, чем за аналогичный период этого года.

«Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость, покупатели продолжают интересоваться рынком», — говорят в «Циан».

Интерес россиян к покупке жилья в новостройках позволили сохранить в том числе собственные программы субсидирования ипотеки, разработанные застройщиками совместно с банками, считает руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов.

«Однако не во всех проектах возможна такая субсидированная ипотека, обычно такие продукты предлагают крупные компании и в масштабных проектах. Поэтому основная часть покупателей вынуждена вписывать сумму займа под трехмиллионный лимит для господдержки или же брать ипотеку по высоким ставкам», — считает эксперт.

В Москве число заключенных договоров долевого участия за квартал сократилось на 12% и составило 32,2 тыс. сделок, а в Санкт-Петербурге — на 19%, или 17,3 тыс. сделок. Среди федеральных округов наиболее позитивная динамика по спросу на новостройки наблюдается в Южном федеральном округе, где за квартал число сделок выросло на 31%, а за год — на 25% и достигло 30,6 тыс. заключенных ДДУ. Аналитики «Циан» связывают это с тем, что россияне продолжают скупать жилую недвижимость в курортных зонах, так как больше половины сделок в ЮФО приходится на Краснодарский край. В этом регионе число заключенных договоров долевого участие за квартал выросло на 61%, а за год — на 55% и достигло 19,8 тыс. сделок с новостройками.

По словам Попова, два года назад при ключевой ставке в 7,5% ипотечные кредиты на первичном рынке жилья выдавались в среднем под 9,2%.

«Можно рассчитывать на аналогичные рыночные условия от банков уже в конце этого года. Поэтому в четвертом квартале мы ожидаем снижения спроса, в том числе из-за введенных ограничений с нерабочими днями», — прогнозирует эксперт.