СберБанк запустил ребрендинг своих дочерних банков в Казахстане и Белоруссии. Процесс будет проходить поэтапно и в первую очередь затронет цифровые каналы, сообщили в кредитной организации, пояснив, что речь идет о постепенном переходе на новый формат общения с клиентом.

Так, дочерние банки представили обновленный дизайн бренда и новый логотип, аналогичный символике «Сбера» в России. В планах также постепенный переход на формат офисов нового типа по аналогии с отделением, которое «Сбер» открыл в Москве на Цветном бульваре. Кроме того, планируется постепенное обновление устройств самообслуживания и банкоматов.

«Сбер» в конце сентября этого года рассказывал, что в офисе нового формата, открытом в российской столице по адресу: Цветной бул., д. 2, возможно обслуживание без паспорта благодаря биометрии; банкоматы по форме напоминают смартфон, а их интерфейс — мобильные приложения «Сбера», при этом снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке за счет системы распознавания лиц. Также сообщалось, что пространство в новом офисе, который в том числе оборудован для маломобильных посетителей, — открытое, трансформируемое и безбарьерное; сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. Среди других особенностей отделения — наличие кофейни.

В сегодняшнем релизе о ребрендинге отмечается, что он «подразумевает и смену парадигмы банковского бизнеса дочерних банков: фокус на потребности человека, удобство и привычки».



В «Сбере» указывают, что его клиенты в Белоруссии и Казахстане уже пользуются подпиской «СберПрайм», которая включает продукты банка, онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис «СберЗвук» и другие сервисы экосистемы, а скоро в подписку добавятся заказ продуктов и готовой еды, такси, каршеринга, а также бонусы и скидки.