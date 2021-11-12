Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности СберБанка, Альфа-Банка и банка «Открытие». Сведения об этом опубликованы в разделе «Инсайдерская информация» на сайте регулятора.

Все три постановления вынесены 12 ноября 2021 года по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Назначены административные штрафы, при этом документы еще не вступили в законную силу.

Информация ЦБ не содержит указаний на то, адресованы штрафы юридическим или должностным лицам. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

На сайте регулятора на днях также опубликована информация о вступлении в силу 9 ноября постановления от 25 октября этого года о штрафе для Совкомбанка как юридического лица по статье 15.26.3 КоАП («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»).



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.