Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,62% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 121,66 пункта. Индекс РТС обрушился на 3,79% — до отметки 1 784,28.

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников связывает преобладание «медвежьих» настроений на отечественном фондовом рынке с опасениями инвесторов по поводу растущей инфляции, а также падающими нефтяными котировками после заявлений ОПЕК о сокращении спроса на сырье в IV квартале 2021 года. По его словам, в течение дня «падал практически весь нефтегазовый сектор» (одним из исключений стали бумаги «Сургутнефтегаза», продолжающие ралли), «находился под давлением и финансовый сектор». Жильников отмечает, что «чуть лучше выглядел сектор металлургии и горной добычи» (в этой связи он упоминает, в частности, включение «Русала» и «Мечела» в индекс MSCI Russia), при этом «ослабление рубля оказывало давление на внутренние сектора»: ретейлеров и электроэнергетику.

Акции «Газпрома» потеряли в цене 3,59%, «Магнита» — 2,89%, «ЛУКОЙЛа» — 2,59%, СберБанка — 1,93%, «Яндекса» — 1,81%, Московской биржи — 0,81%. Бумаги «Полюса» подорожали на 1,09%, «Норникеля» — на 0,5%, МТС — на 0,28%, Mail.ru — на 0,14%.



«Учитывая сильное падение индекса Мосбиржи, следующая неделя может начаться с восстановления фондового рынка и его стремления к отметке 4 150 пунктов», — прогнозирует эксперт ПСБ.

