Рубль существенно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил почти 72,87 рубля, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,38 рубля (плюс 1,42 рубля).

В ходе сессии было проведено 72,8 тыс. сделок с долларом на 4,7 млрд долларов и 10,4 тыс. сделок с евро на 539 млн евро. Отметим, что количество и объемы сделок плюс-минус удвоились по сравнению с итогами основной валютной сессии четверга, в ходе которой было проведено 36,4 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на 330 млн евро.



Курсовые диапазоны с начала торгов в пятницу составили 71,5—72,98 рубля за доллар и 81,77—83,52 рубля за евро.

«Рубль испытал удар геополитики и падения нефти», — сформулировал тенденцию в ходе торгов эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Нефтяные цены с открытия находятся под давлением, скорректировав потери в начале основной российской сессии, но затем ускорили снижение», — отмечал аналитик в комментарии, распространенном во второй половине дня.

По его словам, «негативом по-прежнему выступает угроза усиления инфляции. Это само по себе способно замедлить экономический рост. Кроме того, инфляционный всплеск заставляет центробанки более быстро ужесточать монетарную политику, что также ухудшает долгосрочные перспективы мировой экономики».



При этом Бабин считает, что «рубль сегодня выглядит слишком слабо для умеренно негативного внешнего фона». «Это может быть вызвано увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе, — рассуждает эксперт. — Кроме того, Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщил, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Все это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в инвалюте или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных».