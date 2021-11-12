Прибыль от использования технологии искусственного интеллекта в «Сбере» в 2021 году может достичь 200 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава СберБанка Герман Греф в пятницу в кулуарах международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2021.

«Буквально неделю назад сделали предварительный прогноз того, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологии искусственного интеллекта. Наша оценка — от 180 миллиардов до 200 миллиардов рублей», — отметил он, напомнив, что ранее прогноз составлял 140 млрд рублей.

Греф также указал, что в 2022 году «Сбер» планирует увеличить прибыльность от использования этой технологии в своей экосистеме на 40—50%.



«Сбер» управляет более чем 40 компаниями и поддерживает свыше 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы.