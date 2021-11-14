Правительство России определило максимальные пределы роста квартплаты в следующем году. Установлены предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона, сообщает «Российская газета».

Тарифы, как обычно, изменятся с середины года. Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора.

Сильнее всего повысятся платежи в Чечне — на 6,5%. На втором месте — Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%. Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области — на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке — на 3,3%.

Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7—5,4%. Стоит учитывать, что индексы регулируют подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

В прошлом году самые высокие предельные индексы были установлены опять же для Чечни (6,5%), Крыма и Севастополя (6,2%), а также Новгородской области (6,4%). Минимальное повышение было в Мурманской области (3,2%).

Некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой дате. Как уточняли ранее в НП «ЖКХ Контроль», не привязано к июлю повышение взносов на капремонт, платы за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку. Величина подорожания зачастую связана с необходимостью «подтянуть» тарифы до экономически обоснованных.