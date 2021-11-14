На досрочную пенсию в России имеют право многодетные матери, говорится на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

«Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три — десять лет в зависимости от количества детей. Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 федерального закона № 400-ФЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Так, женщины, родившие одного или двух детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для данной категории женщин снижение общеустановленного возраста пенсионным законодательством не предусмотрено.



Женщины, родившие троих детей, приобретают право на пенсию в 57 лет, общеустановленный возраст снижается на три года. Мамы четверых детей могут выйти на пенсию в 56 лет, и общеустановленный возраст уже ниже на четыре года. Женщины, родившие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет, то есть общеустановленный возраст снижается на десять лет.

Отмечается, что обязательным условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

Для предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с документами личного хранения.

