Министерство спорта России намерено изучить вопрос внедрения налогового вычета для компаний, которые оплачивают занятия фитнесом своим сотрудникам. Об этом говорится в письме директора департамента физической культуры и массового спорта министерства Максима Уразова, направленном главе Национального фитнес-сообщества Елене Силиной, передает ТАСС.

Ранее фитнес-сообщество рекомендовало «отнести к затратам предприятия данные выплаты с целью уменьшения налогооблагаемой базы». Такая мера, по мнению представителей организации, позволит мотивировать работодателей превентивно заниматься здоровьем сотрудников и увеличит количество занимающихся физкультурой. Это соответствует реализации национальных задач, направленных на рост доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030-му.

«Вопрос о внедрении налогового вычета для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные услуги для своих сотрудников, в настоящее время прорабатывается Минспортом России», — сказано в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе министерства, развитие корпоративного спорта является «одним из приоритетных направлений деятельности по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом».

В Минспорте напомнили, что в рамках программы «Развитие физической культуры и массового спорта» уже заключено соглашение с обществом «Трудовые резервы» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся, работающих в том числе в коллективах промышленно-производственных предприятий.

Помимо этого министерство выразило «готовность рассмотреть концепцию «Народные фитнес-парки», успешно реализуемую Национальным фитнес-сообществом в Саратовской области, при ее поступлении в адрес Минспорта России», следует из письма.

Речь идет о проекте фитнес-парков на открытом воздухе, оснащение которых, как предполагается, возьмут на себя частные инвесторы при административной поддержке региональных властей. Народный парк предусматривает одновременное нахождение до 45 человек на безопасном расстоянии друг от друга. Стоимость одного объекта оценивается в сумму от 2 млн до 5,5 млн рублей.



Кроме того, министерство предложило обсудить «на площадке рабочей группы по поддержке развития фитнес-индустрии в РФ» вопрос поддержки программ реабилитации для граждан после перенесенной коронавирусной инфекции. Как сообщалось в августе, фитнес-клубы почти в 40 регионах запустили программы реабилитации граждан после ковида на основе профессиональных знаний специалистов отрасли.