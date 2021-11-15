Доля малого бизнеса в совокупном обороте малых, средних и крупных предприятий составила 11,5% — минимум с 2008 года, когда Росстат начал публиковать такие оценки; в малом бизнесе доминируют предприятия торговли — на них приходится более половины оборота (56% в первой половине 2021 года), пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статистической службы.
Положение малого и среднего бизнеса в России остается достаточно сложным и говорить о восстановлении до доковидного уровня пока не приходится; это связано с тем, что господдержка сектора недостаточна для его полноценного развития: в августе 2021 года помощь была оказана на 47% меньше МСБ, чем в августе 2019 года, а объем полученной ими поддержки (16,1 млрд рублей) оказался на 20% ниже уровня двухлетней давности, пишут эксперты Института комплексных стратегических исследований и разработок со ссылкой на данные Единого реестра субъектов МСП — получателей поддержки.
Программы лояльности банков по приему безналичных платежей не представляют большого интереса для МСБ, считают эксперты.
По словам председателя «Опоры России» Александра Калинина, основная причина снижения доли малых предприятий — в опережающем росте оборота крупного бизнеса, что связано с повышением цен на сырьевые товары, малый бизнес зависит прежде всего от того, насколько платежеспособно население: его доходы практически не увеличились, тогда как сырье подорожало; если потребительские цены выросли на 8,1%, то стоимость промышленных товаров с начала года увеличилась на 23%; рентабельность МСП снижается, из-за чего в будущем его доля может продолжить размываться.
Как отметил руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, наблюдаемая статистика действительно косвенно указывает на то, что вклад МСБ в российскую экономику с начала пандемии, вероятнее всего, снизится, эта тенденция несет в себе достаточно серьезные риски: от состояния сектора МСБ во многом зависит достижение национальных целей по темпам роста экономики выше среднемировых и повышению доходов населения.
По словам Наметкина, в России отсутствует благоприятная среда для доращивания стартапов до крупных компаний, также происходит обмельчание МСБ: за десять месяцев 2021 года число предприятий выросло на 96 тыс., тогда как количество занятых в таких компаниях сократилось на 900 тыс. человек — это явный негативный сигнал, так как для экономики важна эволюция из ИП и микропредпринимателей в малый, далее в средний и крупный бизнес, а не обратная динамика.
Мишустин заметил, что система будет включать в себя и те формы помощи, о существовании которых предприниматели «даже не знали, вплоть до автозаполнения данных для банковского кредита».