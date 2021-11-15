Доля малого бизнеса в совокупном обороте малых, средних и крупных предприятий составила 11,5% — минимум с 2008 года, когда Росстат начал публиковать такие оценки; в малом бизнесе доминируют предприятия торговли — на них приходится более половины оборота (56% в первой половине 2021 года), пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статистической службы.

Положение малого и среднего бизнеса в России остается достаточно сложным и говорить о восстановлении до доковидного уровня пока не приходится; это связано с тем, что господдержка сектора недостаточна для его полноценного развития: в августе 2021 года помощь была оказана на 47% меньше МСБ, чем в августе 2019 года, а объем полученной ими поддержки (16,1 млрд рублей) оказался на 20% ниже уровня двухлетней давности, пишут эксперты Института комплексных стратегических исследований и разработок со ссылкой на данные Единого реестра субъектов МСП — получателей поддержки.

Малый бизнес не оценил банковские программы лояльности Программы лояльности банков по приему безналичных платежей не представляют большого интереса для МСБ, считают эксперты.

По словам председателя «Опоры России» Александра Калинина, основная причина снижения доли малых предприятий — в опережающем росте оборота крупного бизнеса, что связано с повышением цен на сырьевые товары, малый бизнес зависит прежде всего от того, насколько платежеспособно население: его доходы практически не увеличились, тогда как сырье подорожало; если потребительские цены выросли на 8,1%, то стоимость промышленных товаров с начала года увеличилась на 23%; рентабельность МСП снижается, из-за чего в будущем его доля может продолжить размываться.

Как отметил руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, наблюдаемая статистика действительно косвенно указывает на то, что вклад МСБ в российскую экономику с начала пандемии, вероятнее всего, снизится, эта тенденция несет в себе достаточно серьезные риски: от состояния сектора МСБ во многом зависит достижение национальных целей по темпам роста экономики выше среднемировых и повышению доходов населения.

По словам Наметкина, в России отсутствует благоприятная среда для доращивания стартапов до крупных компаний, также происходит обмельчание МСБ: за десять месяцев 2021 года число предприятий выросло на 96 тыс., тогда как количество занятых в таких компаниях сократилось на 900 тыс. человек — это явный негативный сигнал, так как для экономики важна эволюция из ИП и микропредпринимателей в малый, далее в средний и крупный бизнес, а не обратная динамика.