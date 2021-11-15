Инвесторы в криптовалюту должны помнить, что ее стоимость зависит только от оптимизма рыночных игроков и риски таких вложений очень высокие. Об этом заявил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«Те, кто вкладывается в криптовалюты, должны отдавать себе отчет, что, в отличие от полновесных денег или облигаций, они не имеют под собой внутренней стоимости, они ничем не обеспечены. В отличие от акций, они не дают права на получение выплат или участие в бизнесе; в отличие от фиатных денег, они сильно ограничены как платежное средство. То есть криптовалюта зависит только от оптимизма рыночных игроков, а это весьма высокие риски», — сказал Саватюгин.

Он добавил, что криптовалюты являются значимым и заметным элементом дизайна мировой финансовой системы. «Общая капитализация криптовалют превышает 2 триллиона долларов — это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование», — продолжил собеседник агентства.

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Аудитор указал, что сейчас рынок криптовалют в России фактически никак не регулируется. «Наше законодательство не позволяет рассчитываться в биткоинах, это не средство платежа. Учитывая достаточно жесткую позицию Центробанка, других органов власти, вряд ли будет смягчение в этом отношении. И, мне кажется, это правильно», — отметил Саватюгин.



По его словам, Счетная палата пока не обсуждала какую-то собственную инициативу по регулированию криптовалют. «У нас есть Банк России, есть Министерство финансов, мы с интересом следим за их дискуссией», — заключил аудитор.