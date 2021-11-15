Доминирующий игрок на Крымском полуострове, который финансирует инфраструктурные проекты региона, РНКБ, столкнулся с резким ростом «плохих» долгов, пишет «Коммерсант». Доля просрочки в корпоративном портфеле РНКБ стала самой высокой среди топ-30 банков и в 4,4 раза выше, чем в среднем по системе.

На начало октября доля «плохих» долгов в портфеле кредитов негосударственным компаниям РНКБ достигла 26,2%, хотя на начало года составляла 10,2%. Это самый высокий показатель среди топ-30 банков за исключением тех, кто проходит санацию, следует из расчетов на основе 101-й формы отчетности.

Резкий прирост просроченной задолженности по кредитам юрлицам у РНКБ наблюдался в августе — на 86,4%, до более чем 34 млрд рублей. В сентябре качество портфеля РНКБ продолжило ухудшаться. Рост просроченной задолженности не остановился, но сбавил темпы (увеличение на 1,3%, до 34,5 млрд рублей). Причем на фоне всплеска «плохих» долгов в августе — сентябре РНКБ не показал существенного роста кредитования. Его портфель корпоративных кредитов за два месяца увеличился лишь на 0,4%. Доля просроченной задолженности в РНКБ также существенно выше, чем в среднем по банковскому сектору в целом — последний показатель составлял на начало сентября, по данным ЦБ, только 5,9%.

РНКБ назначен уполномоченным банком в сфере жилищного строительства в Крыму Правительство РФ утвердило Российский Национальный Коммерческий Банк как уполномоченный в сфере жилищного строительства в Крыму и Севастополе, следует из опубликованного во вторник распоряжения.

Комментируя и резкий прирост просроченной задолженности в августе, и его продолжение в сентябре, в РНКБ ответили лишь, что «указанные позиции учтены в финансовых показателях банка и не оказывают никакого воздействия на нормативы и финансовые показатели». В свою очередь, по оценке РНКБ, покрытие просроченной задолженности резервами превышает 90%, что «существенно выше среднего значения показателя по рынку».

В РНКБ не раскрыли, за счет каких клиентов испортилось качество портфеля. Однако известно, что банк финансирует инфраструктурные проекты в Крыму. РНКБ, кредитуя «важные инфраструктурные проекты в Республике Крым и Севастополе», таким образом «участвует в реализации государственной стратегии развития региона», писали аналитики АКРА. В нынешнем году в части корпоративного кредитования фокус РНКБ, как ожидалось, «будет ориентирован прежде всего на работу с застройщиками в рамках 214-ФЗ, предоставление банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в финансировании новых инвестиционных проектов», отмечали в феврале аналитики «Эксперт РА».

Согласно отчетности банка по МСФО за полугодие 2021 года, среди корпоративных клиентов РНКБ в большей степени присутствуют секторы промышленности (21,1%), торговли (17,8%) и услуг (10,9%), а также строительства (4,5%).