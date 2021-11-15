Рост ставок и изменение госпрограммы пока привели только к временному снижению спроса на ипотеку, при этом доступность покупки квартир на кредитные деньги остается высокой, а стремление россиян купить свое жилье сменилось желанием улучшить жилищные условия. Таковы выводы исследования, опубликованного аналитическим порталом СберБанка SberIndex.ru.

В материале «Рынок жилья: есть ли риск падения цен?» отмечается, что рост стоимости жилья продолжился после изменения программы господдержки, но более медленными темпами. Замедление темпов роста особенно заметно на первичном рынке, а цены на квартиры на «вторичке», наоборот, продолжают расти почти такими же быстрыми темпами, как ранее, закрывая выросший разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках.

«Изменение госпрограммы и рост ставок пока привели только к временному снижению спроса на ипотеку: после краткосрочного падения объем заявок на ипотеку восстановился, но спрос сместился на вторичный рынок, — отмечают аналитики «СберИндекса» . — Несмотря на снижение объемов выдач, в октябре объем заявок на ипотеку был даже на 7% выше по сравнению со средним уровнем заявок за первые пять месяцев 2021 года. Объем заявок на ипотеку на готовое жилье растет быстрее, чем на строящееся. Это говорит о смещении спроса на вторичный рынок, который в среднем характеризуется меньшими ценами на квартиры».

В 2020 году доступность покупки квартиры в ипотеку резко выросла благодаря падению ставок, но к концу 2021-го вернулась к уровням начала 2020-го вследствие роста цен, указано в обзоре.

В 2020—2021 годах за счет госпрограммы и общего снижения ставок проникновение ипотеки выросло во всех доходных группах, даже среди менее обеспеченных групп населения, также обращают внимание в «СберИндексе». Среди людей с зарплатами до 40 тыс. рублей проникновение ипотеки выросло более чем на 30%.

Ипотечные заемщики с невысокими зарплатами в среднем покупают относительно недорогие квартиры стоимостью 2,4—2,7 млн рублей. Невысокая стоимость приобретаемого жилья объясняется тем, что более 80% таких ипотечных заемщиков живут в регионах.

Эксперты констатируют, что у менее обеспеченных ипотечных заемщиков самые высокие первоначальные взносы, для которых часто используется маткапитал. Кроме того, среди них наиболее велика доля заемщиков с первоначальным взносом более 50%. Это может частично объясняться тем, что многие из этих ипотечников продают старую квартиру и берут ипотеку на сумму, которой не хватает для покупки нового жилья в более хорошем доме или большей площадью, рассуждают аналитики.

Низкодоходные ипотечники также активно гасят кредиты досрочно, хоть и в полтора раза медленнее, чем богатые, и проявляют себя как надежные заемщики, пришли к выводу в «СберИндексе». Притом что средний срок ипотечного кредита составляет около 20 лет, заемщики всех доходных групп гасят их гораздо быстрее. Через три года после оформления ипотеки заемщики с зарплатой до 40 тыс. рублей успевают досрочно выплатить около 37% основного долга, а заемщики с зарплатой более 500 тыс. рублей — около 62%.

«Проблема России не в недостатке квартир (их больше, чем домохозяйств), а в низкой обеспеченности квадратными метрами. При этом, в отличие от многих развитых стран, в России большинство квартир приватизировано и даже самые бедные семьи имеют в собственности жилье, что обеспечивает их средствами для первоначального взноса и требует лишь доплаты для улучшения жилищных условий», — отмечается в обзоре.

Там подчеркивается, что в последние годы ситуация с обеспеченностью квадратными метрами улучшается во многом за счет того, что именно низкодоходные группы покупают квартиры всё большей площадью. Сильнее всего площадь покупаемых квартир растет среди людей с доходом до 40 тыс. рублей. В 2020 году у этих людей на фоне введения госпрограммы и низких ставок произошел существенный рост средней площади приобретаемой квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Также спрос смещается в сторону более качественного жилья: квартиры в панельных и блочных домах становятся менее востребованными, при этом все доходные группы увеличили спрос на жилье в монолитных и кирпичных домах.

«В целом спрос на жилье остается стабильным, что поддерживает высокий уровень цен. Наибольший рост цен демонстрирует небольшая группа регионов с миграционным притоком населения. В регионах с оттоком жителей цены на квартиры также растут, что объясняется низкими объемами нового строительства, поэтому стабильный объем предложения поддерживает цены, — говорится в материале. — Ситуация в регионах «второго эшелона» с достаточно богатым населением заметно отличается: в этих регионах строится достаточно много нового жилья, но его покупатели стремятся продать имеющуюся квартиру в «старом фонде», на который нет покупателей из-за низкого прироста населения, что ведет к стагнации цен в этом сегменте рынка».



В «СберИндексе» предупреждают, что разнонаправленное движение цен в таких регионах может создавать определенные риски для рынка недвижимости и привести к проблемам строительной отрасли. «На уровне государства растут аргументы для распространения программы реновации на все города-миллионники (и не только), чтобы решить проблему формирования «навеса» неликвидных квартир, которая будет мешать новому строительству», — добавляют аналитики.