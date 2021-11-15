Российские индексы растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи, который на самом старте сессии ушел в едва заметный минус (4 121,5 пункта после закрытия на уровне 4 121,66 накануне), к 10:20 мск прибавил 0,32% и равнялся 4 134,75 пункта. Индекс РТС к этому моменту повысился на 0,78% — до отметки 1 798,24.

Между тем аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценила внешний фон в начале торгов как умеренно негативный: «Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны».



Напомнив о существенном снижении индексов в пятницу, она предположила, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы могут остаться под нисходящим давлением со стороны нефтяного рынка, хотя нельзя исключать коррекционного восстановления других секторов ввиду отскока на многих зарубежных площадках. На повестке дня в ближайшее время останется геополитическая напряженность и динамика цен на «черное золото», которые рискуют завершить неделю ниже текущих уровней. Отечественные активы в связи с этим также скорее будут ощущать слабость».

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По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, настрой на мировых рынках в начале недели «складывается умеренно позитивный». «Хотя цены на нефть и промышленные металлы снижаются, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в слабом плюсе, а ключевые азиатские рынки укрепляются на фоне неплохих вышедших данных по промышленному производству Китая в октябре», — поясняет эксперт.

Но его прогноз для российского фондового рынка также пессимистичен: «Оптимизм на внешнем рынке будет нивелирован коррекцией цен на нефть, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4 100—4 150 пунктов с попытками пробития нижней границы».



«Сильные распродажи отечественных акций и рубля в пятницу были вызваны исключительно нарастанием политических рисков… Сегодня же не радует еще и внешний фон. Американские фьючерсы торгуются в районе предыдущего закрытия, но при этом сильно падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют. Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. С другой стороны, пятничные распродажи все-таки были эмоциональными и не имеющими под собой никакой реальной основы… Но если все-таки пессимизм возобладает, то индекс Мосбиржи может уйти ниже восходящего канала, что усилит распродажи на техническом факторе. Так что пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются ухудшения политического фона… Быть может, ближе к вечеру ситуацию улучшит нефть. Сейчас она снижается на фоне прогнозов по сокращению спроса. Но пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок к отметке 80 долларов за баррель должен произойти разворот», — рассуждает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

