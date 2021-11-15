Уральский Банк Реконструкции и Развития с 15 ноября повышает ставки по накопительным счетам. Теперь максимальная доходность может достигать 8,5% годовых.

Как следует из сообщения банка, по накопительному счету «Промо» выросла на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, ставка, которая действует в первые три месяца размещения средств, включая месяц открытия или поступления денег на счет, при первом оформлении такого продукта. Доход по промоставке начисляется на сумму до 500 тыс. рублей включительно, а для остатка, превышающего указанный лимит, действует базовая ставка в 5% годовых.

По продукту «Накопительный счет» максимальная доходность складывается из базовой ставки в 5% годовых и бонусной ставки, которая начисляется при подключении опции «Накопление». Размер бонусной ставки зависит от зачисления заработной платы или пенсии на карту УБРиР (плюс 0,5 п. п.) и ежемесячных покупок: при сумме от 10 тыс. рублей прибавляется 2 п. п., от 30 тыс. — 2,5 п. п., от 60 тыс. — 3 п. п. Бонусные ставки также выросли на 1 п. п.



«Клиент может открыть накопительные счета в мобильном приложении на любую сумму, а пополнять и снимать деньги без потери дохода в любой момент. Проценты по «Накопительному счету» и накопительному счету «Промо» начисляются на ежедневный остаток по счету и выплачиваются ежемесячно», — указывают в УБРиР.