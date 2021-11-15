Заемщики СберБанка смогут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке, находящиеся в залоге у кредитной организации. Об этом «Сбер» объявил в понедельник.

Процедура предполагает следующие этапы:

продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;

долг по ипотеке продавца погашается после представления зарегистрированного договора из Росреестра.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн. Процентные ставки составляют от 7,9% годовых. Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми, ставки по которой составляют от 5% годовых.