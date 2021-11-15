СберБанк повысил ставки по ипотечным программам на 0,4—0,6 процентного пункта. Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало доступно под 8,3—9,8% годовых (от 0,1% годовых по программе субсидирования ставки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 8,5—10,1% годовых, на строительство жилого дома — под 10,1% годовых, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 9,3% годовых, на покупку гаража или машино-места — под 10,2% годовых.



«Минимальные ставки при покупке готового и строящегося жилья (за исключением программы субсидирования ставок застройщиками) действуют при сумме кредита от 12 млн рублей, первоначальном взносе от 20% и при условии электронной регистрации сделки. Для зарплатных клиентов банка действует дисконт в размере 0,5 процентного пункта (к минимальной ставке не применяется). При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. Для молодых семей предусмотрен дисконт при покупке готового жилья в размере 0,4 п. п. Также при приобретении готового жилья и загородной недвижимости в банке действуют скидки в размере 0,3 п. п., если недвижимость выбрана на Domclick.ru. Аналогичный дисконт предоставляется за согласие клиента на электронную регистрацию сделки», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Минимальный взнос составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости квартиры, 25% — гаража или машино-места, участка, загородной недвижимости либо при строительстве жилого дома. При кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20%. Максимальный размер К/З при рефинансировании составляет 85%. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. до 60 млн рублей, а срок — достигать 30 лет.

Процентная ставка по военной ипотеке теперь составляет 7,9% годовых. Кредиты по ней предоставляются на сумму до 3,37 млн рублей сроком до 25 лет при наличии у заемщика 15% первоначального взноса.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 8,6—9,1% годовых.