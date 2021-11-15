Морской Банк в понедельник открыл
Новый офис будет обслуживать как юридических, так и физических лиц.
Так, для юрлиц банк предлагает открытие и ведение расчетных счетов, предоставление банковских гарантий, кредитование, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, размещение средств на депозитах. А также ведение зарплатных проектов, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, услуги для предприятий внешней экономической деятельности, включая валютный контроль, переводы в валюте и конверсионные операции.
Для частных клиентов офис Морского Банка в Нижнем Новгороде предлагает выпуск банковских карт с высоким уровнем защиты, в том числе виртуальной карты. А также оформление вкладов, безопасные переводы и платежи онлайн.
Кроме того, офис Морского Банка предлагает комплекс услуг для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.