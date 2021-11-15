Морской Банк в понедельник открыл новый офис в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на Интернет-сайте кредитного учреждения.

Новый офис будет обслуживать как юридических, так и физических лиц.

Так, для юрлиц банк предлагает открытие и ведение расчетных счетов, предоставление банковских гарантий, кредитование, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, размещение средств на депозитах. А также ведение зарплатных проектов, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, услуги для предприятий внешней экономической деятельности, включая валютный контроль, переводы в валюте и конверсионные операции.

Для частных клиентов офис Морского Банка в Нижнем Новгороде предлагает выпуск банковских карт с высоким уровнем защиты, в том числе виртуальной карты. А также оформление вкладов, безопасные переводы и платежи онлайн.

Кроме того, офис Морского Банка предлагает комплекс услуг для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.