Арендодатели жилья в границах Старой Москвы на фоне дефицита ликвидного предложения повышают цены на 5—15% как для новых жильцов, так и по действующим договорам найма, говорится в исследовании, проведенном специалистами департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость». Осенью нижний порог арендной стоимости квартиры в Старой Москве поднялся на 50% (с 20 тыс. рублей в августе до 30 тыс. рублей в октябре).

По данным исследования, с начала года на столичном рынке найма жилья предложение сократилось на 32%, за год (по состоянию на ноябрь) — на 47%. Сейчас число наиболее экономичных лотов вдвое меньше, чем желающих их арендовать. Поэтому возвращение к прежним ценам в сегменте суперэконом маловероятно, утверждают эксперты, добавляя, что прогноз справедлив при отсутствии факторов, способных спровоцировать отток арендаторов из столицы.

Аналитики отмечают, что пока рано говорить о зимней стагнации рынка найма в Москве. Хотя спрос перестал быть ажиотажным и находится на уровне ноябрьских значений 2020 года, дефицит ликвидного предложения сохраняется.

«Традиционно после осеннего горячего сезона, когда вымываются ликвидные лоты, экспозиция пополняется циклично: первая волна приходит в декабре от тех наймодателей, кто намерен решить вопрос со сдачей объекта до Нового года, следующая — в феврале и марте. Но основной прирост предложения происходит в июле-августе, перед новым осенним всплеском активности арендаторов: на рынок выходят объекты по окончании срока действия договоров долгосрочного найма (обычно такие соглашения подписываются на 11 месяцев и продлеваются на тот же срок). Поскольку этой осенью мы наблюдали невероятный скачок спроса, найти экономичные качественные варианты в старых границах Москвы сейчас довольно затруднительно», — рассказала заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.