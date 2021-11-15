Количество розничных инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в III квартале 2021 года превысило 5,7 млн, это более чем на миллион человек больше, чем в предыдущие три месяца. Такие данные приведены в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» .

«Число пайщиков фондов — физических лиц приближается к числу физических лиц, имеющих ненулевые брокерские счета, что говорит о росте популярности инструментов коллективных инвестиций, позволяющих диверсифицировать риски вложений. Основной приток по количеству новых пайщиков обеспечили биржевые паевые инвестиционные фонды, в которые вкладывались клиенты с небольшими суммами», — говорится в обзоре.

Вместе с тем в ЦБ отметили, что чистый приток средств в ПИФы в III квартале 2021 года, который составил 173,3 млрд рублей, сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 8%. Одновременно на 7% уменьшилась и средняя величина инвестиций физических лиц — до 41 тыс. рублей.

«Сохранение высокого интереса населения к рынку ПИФов в третьем квартале 2021 года, несмотря на постепенное увеличение ставок по банковским вкладам вслед за ключевой ставкой, может объясняться устойчивым сдвигом структуры спроса населения на финансовые активы в пользу инструментов финансового рынка. Принятое в начале четвертого квартала решение Банка России о повышении ключевой ставки на 75 б. п., до 7,5%, может повлечь дальнейший рост ставок по банковским вкладам, повысив их привлекательность для физических лиц. Одновременно это может оказать сдерживающее влияние на объем средств, направляемых на вложения в альтернативные финансовые инструменты, в том числе в ПИФы», — прогнозируют в Центробанке.

По данным регулятора, количество ПИФов в России в III квартале 2021 года выросло на 81 единицу — до 1 845 фондов. Основное число новых фондов пришлось на сегменты ЗПИФов и БПИФы.

«Высокий интерес инвесторов к самому молодому сегменту рынка — биржевым фондам — связан с их преимуществами, в том числе высокой ликвидностью и низкими комиссиями. Спрос на ЗПИФы растет как за счет состоятельных частных клиентов, так и за счет юридических лиц, которые пользуются разнообразными стратегиями управления активами через закрытые фонды», — полагают аналитики ЦБ.