Банк ВТБ с 22 ноября повысит ставки по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, ставка для клиентов будет повышена на 0,7 процентного пункта, до 9%, — как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1%.

В банке уточнили, что ставки в рамках госпрограмм, по которым оформляется каждый пятый ипотечный кредит в ВТБ, останутся без изменений: по «семейной» ипотеке — от 4,7% (от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе), по программе господдержки-2020 — от 5,75%, по «Дальневосточной ипотеке» — фиксированная ставка 0,1%.

Для клиентов, получивших одобрение по ипотеке до 21 ноября включительно, условия пересматриваться не будут, одобренная банком ставка будет действовать в течение четырех месяцев.

В ВТБ напомнили, что с начала года ключевая ставка ЦБ увеличилась на 3,25 п. п., до 7,5%, достигнув значений середины 2019 года, когда средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 10,2—10,3%.

«По нашим прогнозам, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки до 8% ипотека на рынке может снова подорожать», — сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, о повышении ставок по ипотеке сообщил СберБанк.