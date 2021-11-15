Прибыль Новикомбанка по итогам девяти месяцев 2021 года составила 8,6 млрд рублей по РСБУ, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен формированием качественного кредитного портфеля, расширением кредитования ключевых клиентов — предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности», — пояснили в банке.

Объем кредитов, выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года, увеличился до 421 млрд рублей.

Объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, до 10,4 млрд рублей.

В сообщении указано, что с начала года объем собственных средств Новикомбанка вырос на 9% — до 66 млрд рублей.

«Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска», — сказано в релизе банка.