На официальном сайте СберБанка появился раздел для иностранных граждан с полезной информацией о продуктах и сервисах, сообщила пресс-служба «Сбера».

На этой странице иностранные граждане могут узнать, какую дебетовую карту оформить, как совершать переводы за рубеж и оплачивать сотовую связь, в том числе зарубежных операторов. В разделе размещена информация о том, как и где клиент может воспользоваться сервисами «Сбера» на иностранном языке и как пользоваться мобильным приложением «СберБанк Онлайн».

Кроме того, посетители страницы найдут быструю ссылку на «Гид для иностранцев» — информационный ресурс с рекомендациями по оформлению документов, а также поиску работы и жилья в России для работников и студентов из других стран.

В 2022 году раздел планируется перевести на наиболее популярные иностранные языки и расширить информацию о продуктах и сервисах «Сбера».