Потребительский спрос полностью восстановился после карантинной недели, а в дни распродаж 11 и 12 ноября дополнительные траты россиян составили 63 млрд рублей, отмечают аналитики «СберИндекса» — аналитического портала СберБанка.

По оценке экспертов, прирост расходов на товары и услуги в России за период 8—14 ноября составил 13% год к году, на что повлияли распродажи, прошедшие 11—12 ноября.

«Скидки и спецпредложения компаний спровоцировали ровно такой же всплеск потребительского спроса, что и в пандемийном 2020 году — на 22% относительно обычных дней октября. В абсолютном выражении дополнительные траты составили 63 млрд рублей. Главным бенефициаром распродаж ожидаемо стала непродовольственная розница, где темпы трат приблизились к августовским показателям (плюс 15,1% год к году)», — отмечают аналитики.

Результаты анализа показывают, что структура роста все больше смещается в сторону интернет-площадок: доля онлайн-продаж в основных непродовольственных товарных категориях в распродажу выросла с 36% до 43%. Для потребителей становится нормой покупать бытовую технику, мебель и товары для развлечений в Интернете.

«Отметим незначительное падение спроса в категории «Одежда, обувь и аксессуары» в 2021 году (минус 3% к октябрю) вместо роста, который наблюдался в прошлом году (плюс 15%). Это может свидетельствовать о возвращении к «старым» привычкам в условиях возвращения непродовольственной розницы к работе офлайн», — сделали вывод аналитики.

Индекс потребительской активности после краткосрочного падения в первую неделю ноября вернулся к уровню октября (74,7 пункта).