Компания «Тинькофф Страхование» в начале ноября поднялась на первую строчку основного раздела «Народного рейтинга» страховых компаний с рейтинговым коэффициентом 75,2. На тот момент рейтинговый балл «Зетта Страхования», бессменного лидера с августа 2018 года, составлял 75.

«Тинькофф Страхованию» удалось вырваться вперед благодаря значительному росту числа положительных отзывов от клиентов, а также увеличению доли решения проблем авторов отзывов «Народного рейтинга». Основной всплеск положительных отзывов наблюдался с июня по сентябрь текущего года.

«Зетта Страхование» демонстрирует более стабильный уровень положительных оценок и доли решения проблем авторов. Кроме того, компания имеет более высокую среднюю оценку, чем новоиспеченный лидер рейтинга (3,9 против 3,08 балла).

Отметим, что к середине месяца компании подошли с одинаковым рейтинговым коэффициентом — 75,4. На момент размещения настоящего материала «Зетта Страхование» на первой строчке с 75,5 балла, у «Тинькофф Страхования» — 75,3.

«Народный рейтинг» формируется на основе отзывов посетителей портала об опыте обслуживания в страховых компаниях. В его методологии используется традиционный расчет среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей, также учитывается «возраст» отзыва, общее количество засчитанных голосов по банку/компании и количество фальсифицированных отзывов.



Аналитический центр Банки.ру