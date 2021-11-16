Микрофинансовые организации (МФО) резко увеличили затраты на маркетинг и рекламу, пишет «Коммерсант» , уточняя, что рост активности связан с конкуренцией за качественного клиента, в том числе банковского, а также с развитием новых каналов и сервисов.

Согласно отчетности по РСБУ крупнейших МФО, их расходы на рекламу и маркетинг в январе — сентябре выросли в два-три раза по сравнению с прошлогодними показателями. Совокупно пять крупнейших компаний сегмента потратили за три квартала на эти цели более 4 млрд рублей. Годом ранее показатель не дотягивал до 1,5 млрд рублей. При этом нельзя сказать, что портфель займов растет схожими темпами. Так, по данным Банка России, портфель микрозаймов к середине 2021 года достиг 287 млрд рублей, что лишь в 1,4 раза выше, чем годом ранее.

По оценке консалтинговой компании «Делойт», в первом полугодии суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил более 255 млрд рублей, что на 25% больше, чем в кризисном 2020 году, и на 13% больше, чем в докризисном 2019-м. Именно для рекламодателей финансового сектора характерен наибольший рост инвестиций, а также для компаний, связанных с онлайн-сервисами и e-commerce, отметила директор управления рисками в области рекламы и медиа «Делойт» в СНГ Виолета Родионова.

Запрашиваемая сумма микрозаймов достигла минимума за два года в последние месяцы растет просрочка, если ситуация будет ухудшаться, произойдет дальнейшее ужесточение скоринговых правил и, как следствие, снижение объемов выдачи.

Сами микрофинансисты тренд подтверждают, однако подчеркивают, что увеличение затрат на рекламу не связано с привлечением большого числа новых клиентов и ослаблением скоринга. По их словам, увеличение расходов связано с работой с лидогенераторами.

В разгар пандемии был повышенный спрос на трафик, повлекший рост цен запросов, и компании сократили «объемы взаимодействия» с агентами, пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «За год ценовая политика стабилизировалась и стала привычной, МФО научились работать с высокими расходами на лиды и вернули закупки к докризисным уровням», — сказал он. То есть речь не о «раскручивании воронки продаж», а о борьбе за самых качественных клиентов, уточнил Мехтиев, добавив, что уровень реальных одобрений при этом остается низким, в результате чего цена привлечения одного клиента устойчиво растет.

С середины 2020 года наблюдался рост конкуренции среди лидеров сегмента МФО, и стоимость привлечения во второй половине 2020 года выросла примерно на 30–50%, отметил гендиректор «МигКредита» Олег Гришин. В 2021 году борьба за клиента продолжилась, также увеличилась активность в части рекламы со стороны крупных агрегаторов, что привело к дальнейшему увеличению стоимости привлечения нового клиента, пояснил он.