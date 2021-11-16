Московский Индустриальный Банк с 16 ноября повышает процентные ставки по рублевым депозитам. Изменения составят от 0,45 до 1,1 процентного пункта, указано в сообщении банка.

Как уточняется, лидер по доходности среди среднесрочных вкладов банка — акционный вклад «Выгодный старт», который оформляется на 250 дней. Срок депозита разделен на три процентных периода, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка: за первые 50 дней — 9% годовых, за второй процентный период с 51-го по 100-й день — 7,75%, за период со 101-го дня до конца срока — 6,75%. Эффективная ставка по вкладу «Выгодный старт» равна 7,4% годовых.

Максимальная ставка по розничному депозиту «Классический» из стандартной линейки установлена на уровне 7,8% годовых. Доходность зависит от суммы и срока размещения. Вклад «Классический» открывается на срок до 1 098 дней в сумме от 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Накопительный» оформляется на срок от 91 до 730 дней в сумме от 10 тыс. рублей. Доходность составит 6,45—6,7% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 6,91%) в зависимости от суммы и срока вклада. Предусмотрена возможность пополнения счета, а частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов).

Вклад «Универсальный кошелек» (с возможностью пополнения и расходных операций) оформляется на 91—730 дней в сумме от 10 тыс. рублей (от 1 тыс. рублей для пенсионеров или ветеранов). Максимальная ставка теперь составляет 6,35% годовых (эффективная — до 6,54%).

Доходность вклада «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 6,6% годовых (эффективная ставка — до 6,8%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей, а при неснижаемом остатке от 300 тыс. — 6,5% (эффективная — до 6,7%) .

Новые ставки предлагаются как для действующих, так и для новых клиентов банка.

Также увеличены базовые процентные ставки по новым договорам в категории вкладов для состоятельных клиентов (в среднем на 0,66 п. п.) и по продукту «Вклад в будущее» (в среднем на 0,87 п. п).

Кроме того, с 23 ноября 2021 года существенно вырастет доходность (максимум на 0,5 п. п.) накопительных счетов, анонсирует МИнБанк. «Сумма минимального остатка делится на суммовые сегменты с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки:

при сумме до 500 тыс. рублей — 5,8% годовых;

от 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей (включительно) — 8% годовых;

от 750 тыс. рублей до 1,5 млн рублей (включительно) — 6% годовых;

от 1,5 млн рублей — 0,01% годовых», — указано в сообщении.

Максимальная ставка по накопительному счету «Будь в плюсе» составит 6,5% годовых при остатке на счете в течение расчетного периода не менее 50 тыс. рублей. При сумме минимального остатка в расчетном периоде ниже 50 тыс. рублей действует ставка 5,5%. По счетам, открытым в рамках акции «Сезон комфорта» в период с 20 июля по 31 октября 2021 года, применяется бонус в 0,1 п. п. к стандартной ставке, следует из релиза.