МТС Банк получил за девять месяцев 2021 года чистую прибыль по РСБУ в размере 4,8 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в банке, напомнив, что за аналогичный период прошлого года у него был убыток в 459 млн рублей.

«Финансовый результат был достигнут за счет наращивания объемов кредитования в сегменте розничного бизнеса, увеличения комиссионных доходов, которые достигли 14,5 млрд рублей, показав существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 75%, а также чистого процентного дохода, который достиг 14,2 млрд рублей и вырос на 32%», — поясняется в сообщении кредитной организации.

По итогам девяти месяцев 2021 года нетто-активы МТС Банка составили 258 млрд рублей, увеличившись на 19,6% по сравнению с 1 января 2021 года.

Совокупный кредитный портфель без учета резервов на возможные потери достиг 205,6 млрд рублей (плюс 28% с начала года). Основную долю занимает розничный кредитный портфель, составляющий 170,9 млрд рублей (плюс 40%). Портфель нецелевого кредитования физических лиц достиг 96,5 млрд рублей, портфель кредитных карт — 33,8 млрд, портфель POS-кредитов — 34,8 млрд.

Портфель срочных вкладов физических лиц составил 90,4 млрд рублей на 1 октября текущего года.

Собственный капитал банка увеличился по сравнению с 1 января 2021 года на 22,7%, до 45,4 млрд рублей. Источником роста капитала стали средства акционеров и прибыль.

Число активных розничных клиентов увеличилось за девять месяцев на 267 тыс. человек и составляет 2,8 млн.

«МТС Банк соблюдает все установленные нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. В результате на 1 октября 2021 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 12,1% при минимальном нормативном значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 8,4% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 9,7% при минимальном нормативном значении 6%. Нормативы ликвидности банка соблюдаются с запасом и на 1 октября текущего года составили: норматив мгновенной ликвидности (Н2) — 63,8%, норматив текущей ликвидности (Н3) — 106,6%, норматив долгосрочной ликвидности (H4) — 72,4%», — указано в релизе.



«МТС Банк продолжит развивать розничное кредитование в цифровых каналах, делая акцент на персонализированных предложениях и клиентском сервисе», — отмечают в кредитной организации.