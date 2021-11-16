Компания «МТС» в ближайшие месяцы предложит инвесторам обновленную дивидендную политику. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил президент компании Вячеслав Николаев.

«Да, в ближайшие месяцы предложим рынку обновленную политику. Мы понимаем, что дивиденды важны для инвесторов. Сейчас рассматриваем разные подходы», — рассказал он.

По словам Николаева, наиболее правильным является сценарий, при котором компания будет платить чаще, чем дважды в год, и в целом не меньше, чем в соответствии с прежней политикой.