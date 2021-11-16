Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.

Рост ставок составил 0,2—0,6 процентного пункта для всех сроков по депозитам «Надежный партнер», «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление», следует из релиза кредитной организации.

Максимальная ставка, которую могут теперь получить клиенты банка, — 7,4% годовых на срок от одного года по вкладу «Надежный партнер» (при получении процентов по окончании срока).

По вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» предусмотрена надбавка к процентной ставке в размере 0,2 п. п. для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта Visa, Mastercard или «Мир». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. При суммарном остатке на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитных) более 500 тыс. рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.



«Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка» со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей», — указано также в сообщении.