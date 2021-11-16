Центробанк вынес постановление о привлечении ВТБ к административной ответственности. Информация об этом
Постановление от 12 ноября 2021 года вынесено по
Сообщение Банка России не содержит указаний на то, адресован штраф юридическому или должностному лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.
Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.