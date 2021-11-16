Центробанк вынес постановление о привлечении ВТБ к административной ответственности. Информация об этом опубликована во вторник, 16 ноября, на сайте регулятора.

Постановление от 12 ноября 2021 года вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Назначен административный штраф. Документ пока не вступил в законную силу.

Сообщение Банка России не содержит указаний на то, адресован штраф юридическому или должностному лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.