Райффайзенбанк объявил акцию для кредитной карты «110 дней без процентов». Новые клиенты, которые до 30 ноября 2021 года сделают по этой карте покупки на общую сумму 4 тыс. рублей, получат сертификат на Ozon на 1 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Также банк дополнительно планирует разыграть еще 31 сертификат для совершения покупок на Ozon на сумму 3 тыс. рублей среди всех владельцев кредитных карт «110 дней без процентов», открытых в период акции. Призы победителям будут отправлены по СМС до 9 декабря.

Акция действует при оформлении карты на промостранице Райффайзенбанка.

Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой

Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой

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