Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщила пресс-служба АКРА.

В агентстве пояснили, что понижение кредитного рейтинга Азиатско-Тихоокеанского Банка обусловлено прекращением влияния государства на его кредитоспособность в результате продажи принадлежащих Банку России 100% акций АТБ.

«В этой связи применявшиеся ранее три ступени поддержки к уровню оценки собственной кредитоспособности банка более не добавляются. Вместе с тем АКРА учитывает вероятную поддержку АТБ со стороны нового акционера — Pioneer Capital Invest (Республика Казахстан), добавляя одну ступень поддержки к ОСК», — говорится в релизе.

По мнению аналитиков АКРА, удовлетворительная оценка бизнес-профиля АТБ определяется занимаемыми рыночными позициями банка в основных регионах присутствия и достаточно высокой оценкой диверсификации операционного дохода. При этом качеству корпоративного управления и стратегического планирования дана нейтральная оценка ввиду возможного изменения в ближайшей перспективе подходов к управлению АТБ и стратегии развития в результате смены контролирующего акционера.

Оценка достаточности капитала повышена с удовлетворительной до адекватной, что обусловлено стабилизацией способности банка к генерации капитала в результате проведенной ЦБ санации.

При этом эксперты отметили слабый риск-профиль банка. Качество ссудного портфеля (67% активов на 30 июня 2021 года) оценивается как удовлетворительное, учитывая несколько повышенный уровень проблемной и потенциально проблемной задолженности в нем (11,8% портфеля) при низкой концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков (8% кредитов). Доля необеспеченных кредитов в ссудном портфеле составляла около 54% кредитов, что обусловлено спецификой деятельности АТБ.

«Вместе с тем фактором, ограничивающим оценку риск-профиля банка, является быстрое наращивание портфеля ссудных требований (рост за период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года составил 25%), которое может ускориться в ближайшие 12—18 месяцев», — сказано в комментарии.

Аналитики АКРА заключили, что удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности АТБ по-прежнему определяется низкой оценкой показателя дефицита краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценарии, а также низким средним значением показателя краткосрочной ликвидности с начала 2021 года. Основная причина — значительный объем долгосрочных кредитов на фоне привлечения клиентских средств сроком до одного года, основная часть которых, по мнению банка, не будет востребована в краткосрочной перспективе.

В структуре ресурсной базы АКРА отметило продолжающееся снижение зависимости банка от средств физических лиц при сохранении приемлемой концентрации ресурсной базы на крупнейших кредиторах.