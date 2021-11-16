Мировая экономика по итогам 2021 года недополучит 483 млрд долларов налогов из-за злоупотреблений со стороны бизнеса и сверхбогатых людей, свидетельствуют данные исследования State of Tax Justice 2021. Доклад опубликован Сетью налогового правосудия (TJN), Глобальным альянсом за налоговое правосудие и Public Services International, результаты приводит The Guardian .



Согласно приведенным данным, убытки выросли с 427 млрд долларов в прошлом году до 483 млрд в текущем. При этом отмечается, что на Великобританию приходится до 40% от этой суммы. В докладе говорится, что Соединенное Королевство способствует злоупотреблениям через сеть офшоров.

В исследовании обозначено, что общая сумма была рассчитана на основе отчетов транснациональных корпораций и данных, собранных правительствами. Аналитик TJN Мирослав Паланский заявил, что эти цифры лишь «верхушка айсберга» и фактические убытки намного больше. Было установлено, что богатые страны несут ответственность за 78% мировых налоговых потерь, в связи с этим рекомендовано переложить ответственность за установление международных налоговых правил с Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая состоит из 38 богатых стран, на ООН.

Это произошло после того, как почти 140 стран согласовали минимальную мировую налоговую ставку в 15% для корпораций. В отчете State of Tax Justice 2021 говорится, что ожидается возмещение лишь части потерянных налогов, основная сумма которых будет распределена между богатыми странами ОЭСР, а не государствами, в которых налоги должны были быть уплачены изначально.

«Еще один год пандемии, и еще полтриллиона долларов, украденных самыми богатыми транснациональными корпорациями и частными лицами из государственных кошельков по всему миру. Налог мог стать нашим мощнейшим инструментом борьбы с неравенством, но вместо этого он стал совершенно необязательным для сверхбогатых», — заявил исполнительный директор TJN Алекс Кобхэм.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

