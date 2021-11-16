Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка на уровне «АА+(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщила пресс-служба АКРА.

В пояснении агентства указано, что кредитный рейтинг Газпромбанка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка.

Сильная оценка бизнес-профиля обусловлена устойчивой франшизой Газпромбанка (преимущественно в сфере кредитования крупного бизнеса). Одним из ключевых конкурентных преимуществ банка АКРА считает тесное операционное и стратегическое взаимодействие с ПАО «Газпром».

«Банк входит в число лидеров отрасли по капиталу и размеру активов. Поддержку оценке бизнес-профиля банка также оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития», — отмечают аналитики.

Риск-профиль Газпромбанка АКРА оценило как адекватный, учитывая сохранение доли проблемных и потенциально проблемных, по мнению агентства, кредитов в ссудном портфеле банка на приемлемом уровне — 5,2% на 30 июня 2021 года. При этом концентрация портфеля на десяти крупнейших заемщиках, согласно отчетности Газпромбанка по МСФО за шесть месяцев 2021 года, составляла 25,1%. Фактором, ограничивающим оценку риск-профиля, остается высокий уровень специализированного кредитования (в основном представленного проектным финансированием), а также прямых инвестиций (около 1,4х Tier-1 на 30 июня 2021 года).

Агентство оценило позицию банка по фондированию и ликвидности как адекватную. Банк уверенно выдерживает отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. По оценке агентства, ожидаемые крупные погашения обязательств в ближайшие 12—18 месяцев не приведут к ухудшению ситуации в банке с ликвидностью.

В комментарии АКРА говорится, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга Газпромбанка на горизонте 12—18 месяцев.