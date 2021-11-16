Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов, показал опрос SuperJob. Исследование приурочено к внесению в Госдуму в рамках борьбы с распространением коронавируса законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

В частности, сообщается, что 42% россиян против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах. 36% респондентов одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. 28% положительно восприняли идею введения QR-кодов в самолетах, 26% — в поездах. Каждый четвертый поддерживает введение подобных электронных пропусков для посещения кафе и ресторанов. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23% россиян, 16% не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.

Среди населения пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани) меньше всего одобрения инициатива по введению QR-кодов встретила в Петербурге и Екатеринбурге (против — 54% и 47% соответственно). В Новосибирске противников нововведения всего 38%; здесь чаще всего голосуют за проход по QR-кодам в самолеты, поезда и заведения общественного питания (32%, 31% и 28% соответственно). Москвичи чаще поддерживают идею пропускать по QR-кодам на массовые мероприятия и в непродовольственные магазины (39% и 17%), петербуржцы — в учреждения культуры (19%).

Противников QR-кодов больше всего среди не привитых от коронавируса россиян (70%). Им был также задан вопрос, ради посещения каких учреждений и мест они все же готовы изменить свою позицию.

Выяснилось, что введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий может подвигнуть вакцинироваться 5% антипрививочников. Еще столько же сделают прививку ради перелетов (5%). 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов сделают прививку ради возможности посещать заведения общественного питания и учреждения культуры, 1% — ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный от COVID-19 россиянин планирует сделать прививку в любом случае. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в принципе.

Непривитые мужчины чаще женщин категорически отказываются от вакцинации, даже если решение о введении QR-кодов будет принято (70% против 55%). Женщины чаще затрудняются с принятием окончательного решения (26% против 11% среди мужчин).

Согласно данным еще одного опроса SuperJob, каждый второй россиянин считает, что выдавать QR-коды нужно не только вакцинированным, но и тем, кто переболел и/или имеет достаточный уровень антител к COVID-19.

Авторы исследования напоминают, что сегодня получить QR-код могут только те, кто вакцинирован, официально переболел коронавирусом не более полугода назад или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. «Однако, по мнению 51% россиян, выдавать QR-коды нужно и непривитым, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19. Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, что в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию», — отмечается в материале с результатами опроса.

При этом с точки зрения каждого пятого (20%), QR-коды не следует выдавать тем, кто не вакцинировался и переболел неофициально. Респонденты объясняют такой подход тем, что «нет точных данных, каким именно должен быть уровень антител, чтобы не заразиться», и «открывается широкое поле для коррупции». Затруднились ответить 29% опрошенных, считающих, что «медикам виднее».

Сторонников смягчения условий для получения QR-кодов немало и среди вакцинированных (48%), но чаще всего за это выступают те, кто не делал прививку от коронавируса (59%). Противников выдачи QR-кодов невакцинированным больше среди мужчин (23% против 16% среди женщин), опрошенных старше 45 лет и привитых от ковида (по 22%).

В Москве сторонников введения QR-кодов для непривитых примерно столько же, сколько и в целом по стране (50%), а вот в других городах-миллионниках больше: 54% в Казани, 55% в Санкт-Петербурге, 57% в Новосибирске и 59% в Екатеринбурге.



В первом опросе участвовали 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, во втором — 1,6 тыс.