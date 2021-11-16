Граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

Кроме того, исследование на коронавирусную инфекцию надо проводить на 10—12-й день после контакта с больным, следует из постановления. «Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10—12-й день со дня последнего контакта с больным COVID-19», — говорится в документе.



Постановление вступает в силу 17 ноября.