Правительство Финляндии разработало законопроект, который позволит работникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги, сообщило агентство Reuters .

Правительственная коалиция в парламенте, поддержавшая законопроект, заявила, что документ направлен на устранение гендерного неравенства и устранение разрыва в оплате труда мужчин и женщин.

Сторонники законопроекта ссылаются на рейтинг равенства в оплате труда Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому заработная плата финских женщин в 2020 году была на 17,2% ниже, чем мужчин, а по уровню гендерного равенства Финляндия располагается на 37-м месте в мире.

Среди примеров гендерного неравенства в Финляндии также называют то, что отцы реже берут отпуск по уходу за ребенком, чем матери, а женщины не продвигаются по должности так же часто, как мужчины.

Основным противником законопроекта выступает Конфедерация финской промышленности — главная организация работодателей страны. По мнению ее представителей, предоставление любому работнику возможности узнавать зарплаты своих коллег приведет к многочисленным конфликтным ситуациям и ухудшению рабочей атмосферы.