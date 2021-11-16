Доходы российских банков в 2022 году могут сохраниться на уровне успешного 2021 года, хотя банки и будут испытывать давление из-за резкого роста ключевой ставки. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он считает, что, несмотря на повышение ставки, «сегодня рынок готов брать деньги», поэтому доходы банковского сектора должны быть достаточно стабильными, если и не вырастут по сравнению с 2021 годом. Костин согласен, что банковский сектор в 2022 году может повторить рекорд по прибыли 2021 года.

«Мы считаем, что да. Хотя, конечно, в следующем году мы будем испытывать негативный эффект от того, что деньги стали дороже для нас, а кредиты пока выданы по более дешевым ставкам», — отметил он. По мнению Костина, в дальнейшем ситуация со ставками выровняется.

Костин также считает, что розничное кредитование в 2022 году на фоне роста ставок замедлится до 12—13% с 22—23%.

«Когда Центральный банк поднимает ставку, он делает это для того, чтобы кредитовали меньше, чтобы денег в системе было меньше, и это повлияло бы на инфляцию, ее снизив. Это априори, если снижается кредитование, значит, хороший результат деятельности Центрального банка в том смысле, в каком они хотят», — заявил глава ВТБ.

Прибыль банковского сектора в 2021 году, по прогнозу ЦБ, составит 2,5 трлн рублей.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта с исторически минимальных 4,25%. После повышения в октябре сразу на 75 базисных пунктов она составляет 7,50%.