Банк ВТБ совместно с «ВТБ Лизингом» запускает сервис подписки на автомобили. Стоимость аренды нового транспортного средства, срок которой может составить до двух лет, начинается от 29 тыс. рублей в месяц, следует из релиза ВТБ.

«При регулярном использовании машины подписка оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платеж — ниже, чем по автокредиту», — подчеркивают в банке.

Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки — полгода.

«Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов — понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения не важен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тыс. рублей, который вернется в конце ее срока, при этом представления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тыс. км в год, передвижение возможно по всей территории России», — отмечается в сообщении ВТБ.

Как уточняет член правления ВТБ Святослав Островский, для аренды необходимо лишь выбрать марку и модель на сайте ВТБ и подать заявку на услугу. Клиент сможет забрать автомобиль в дилерском центре в городе проживания либо заказать доставку. В декабре планируется запустить сервис подписки в системе «ВТБ Онлайн».



В настоящее время оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover, и других. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ. Подать заявку на аренду автомобиля по подписке можно на сайте ВТБ.