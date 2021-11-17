Банк «Зенит» ввел новый вклад «Орбита. Управляемый доход».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на сроки от 91 до 550 дней. Процентная ставка зависит от первоначальной суммы вклада: для вкладов от 50 тыс. рублей ставка рассчитывается как ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 процентный пункт, для вкладов от 600 тыс. рублей — ключевая ставка, уменьшенная на 0,85 п. п.

Дополнительные взносы принимаются в размере от 3 тыс. рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств возможно до неснижаемого остатка, составляющего 50 тыс. рублей.

Проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются на счет банковской карты, текущий счет или счет до востребования либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов

Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов

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